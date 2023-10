Serata a Mogliano per ricordare il talento di Glauco Caponi

Un incontro per rendere omaggio a Glauco Caponi (nella foto), in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa. Sabato, alle 18.30 all’Autopalace di Mogliano, si svolgerà la serata patrocinata dal Comune e dalla Pro loco "Una passione sconfinata", ovvero la passione per il calcio, giocato e insegnato a grandi e piccoli, di Caponi. "Grazie a interventi, foto e video dell’epoca – spiegano i promotori – si cercherà di ricostruire la duplice carriera di Caponi, giocatore e allenatore di varie squadre e categorie non solo moglianesi ma anche di paesi limitrofi (Loro Piceno, Monte San Giusto, Montappone). Si parlerà anche della sua vita fuori dal rettangolo verde. Alle pareti del locale, riproduzioni di articoli riferiti in modo particolare agli anni 198384 quando si instaurò una stretta collaborazione con la AC Fiorentina, scaturita con la creazione di un centro sperimentale per giovani calciatori, visitato da Italo Allodi e affidato a stage tenuti da quotatissimi tecnici della squadra toscana (Seno e Costagliola). Le giovanili della Moglianese, allenate da Caponi e altri tecnici, ebbero il privilegio di recarsi tre giorni al centro tecnico federale di Coverciano".