Serata a teatro per sostenere: "La Goccia"

Non sarà solo una serata di spettacolo ma anche un’occasione per parlare dell’associazione La Goccia Odv, una delle realtà più rappresentative della solidarietà sociale locale che si occupa di affido, adozione e sostegno familiare. Oggi al Lauro Rossi la serata spettacolo voluta da Banca Fideuram, con il patrocinio della Città di Macerata, ha l’obiettivo di sostenere l’associazione, creando un’opportunità per aumentare la consapevolezza e il supporto alle attività de La Goccia che tutelano i minori in situazioni di vulnerabilità e ne garantiscono il loro benessere.

L’attore romano Marco Falaguasta porterà in scena alle 21 lo spettacolo "Il meglio di… noi", sulle note della cantante Sharon Alessandri. Introdurranno la serata Paolo Carassai, fondatore La Goccia ODV, Francesco Sampaolesi, regional manager Banca Fideuram e Valeria Rossi, presidente de La Goccia. A moderare la serata sarà Veronica Voto, giornalista di SkyTg24.

"Perché – chiede Carassai – non accogliere figli speciali? Volti di una unicità degna dei protagonisti delle migliori favole; che nel silenzio esprimono la loro loquacità, con il sorriso illuminano il buio d’intorno, con il bacio emanano i colori dell’anima". "Sostenere l’associazione La Goccia Odv attraverso questa serata solidale significa per noi esprimere il meglio del nostro Dna" aggiunge Francesco Sampaolesi, regional manager Banca Fideuram. "Il nostro prezioso compito – aggiunge Valeria Rossi, presidente dell’associazione La Goccia – è di accogliere e promuovere la vita; questa serata nasce come momento di riflessione non tanto su ciò che ad oggi abbiamo fatto ma sul futuro, sulle possibilità, su ciò che ancora possiamo offrire, e ringraziamo tutti coloro che con la loro presenza e il loro contributo sceglieranno di sostenerci".