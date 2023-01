Serata all’insegna del divertimento C’è Battista in "Tutti contro tutti"

"Staremo tre ore insieme, magari nessuno uscirà scienziato dal teatro ma di sicuro se ne andrà via divertito". Maurizio Battista dà appuntamento al Rossini di Civitanova dove alle 21 di oggi porterà in scena lo spettacolo "Tutti contro tutti", con l’organizzazione di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show il popolare comico romano che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, terrà inchiodato il pubblico per tre ore. "Io – aggiunge – non faccio il fenomeno o la primadonna in scena, ma sono uno del pubblico e racconto la mia vita che è quella di tutti, parlo di ciò che mi circonda e di ciò che vedo".

In effetti Battista pesca a piene mani dalla vita di ogni giorno e alcune sue vicissitudini sono oramai diventate conosciute come le visite mediche, il duplicato delle chiavi dell’auto, le vacanze all’estero e tanto altro ancora. Ed è un materiale infinito perché la quotidianità regala nuovi spunti. "È uno spettacolo – spiega – che definirei work in progress in cui aggiungo e tolgo a seconda dei casi in una formula interattiva che oramai mi appartiene". E il pubblico è un elemento fondamentale. "Anche di più al punto che sto pensando di mettere un paio di file sul palcoscenico". Sono anni che Battista fa ridere e che i suoi spettacoli fanno centro. "In fondo – dice sorridendo – sono un po’ come il vino, invecchiando miglioro". Ma fare ridere non è mai semplice. "È facile – conclude – quando si ha un fondo di tristezza, però una volta sul palco tutto si trasforma in un’energia di un certo tipo".

Lorenzo Monachesi