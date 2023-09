Serata amarcord a Civitanova per ex liceali del Classico "Giacomo Leopardi" Brindisi Undici ex studenti del liceo classico "Giacomo Leopardi" si ritrovano quarant'anni dopo la maturità per ricordare i bei tempi passati e brindare alla nostalgia. Professionisti civitanovesi, con tante risate e commozione.