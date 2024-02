Serata benefica per sostenere l’attività della Croce Verde

Serata di beneficenza organizzata dall’associazione Inner Wheel di Civitanova: con il ricavato la Croce Verde ha ricevuto in dono una grande quantità di lenzuola, federe e coperte usa e getta per le ambulanze adibite al 118. La Croce Verde di Civitanova ha voluto ringraziare pubblicamente l’Inner Wheel Club di Civitanova, che lo scorso 12 dicembre ha organizzato la XXII edizione della Festa della Rosa, un appuntamento nel segno della solidarietà divenuto ormai tradizionale, presso il noto locale "La Serra", nella zona sud della città. Per l’occasione era stato organizzato un format cena e dopocena, al costo di 45 euro a persona, che ha visto la partecipazione di tanti benefattori. Persone che hanno voluto coniugare solidarietà, beneficenza e divertimento in un’unica serata, trascorsa in compagnia. Con il ricavato della serata andata in scena lo scorso dicembre, è stata poi acquistata una enorme fornitura di lenzuola, federe e coperte usa e getta per le ambulanze della Croce Verde di Civitanova, che sono adibite a fare emergenza 118. Una fornitura preziosa per la Croce Verde che quotidianamente è impegnata a fare fronte alle emergenze. I valori del servire il prossimo e il senso dell’amicizia rappresentano i principi della cultura Inner Wheel.