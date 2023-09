Serata con cena a Recanati per chiudere "Recanati Insolita"

Prevede una cena, e non la solita passeggiata, la serata conclusiva di "Recanati insolita", per festeggiare l’ottima riuscita di questo o ciclo estivo all’insegna della scoperta di alcune delle zone meno note, ma non per questo meno importanti, del centro storico cittadino. L’appuntamento è fissato per venerdì, alle 20.30 a "La Cucina del Convento", ristorante gestito dai Frati Cappuccini del vicino Convento, già tappa di una delle visite estive della rasegna. La quota di partecipazione è di 30 euro a persona. Prenotazione obbligatoria: [email protected] 071981471. Si consiglia di segnalare eventuali allergie eo intolleranze alimentari al momento della prenotazione.