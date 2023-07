"Serata con Crepet, flop storico" Il sindaco: "Amareggiati per i disagi"

"Siamo amareggiati per i disagi, ma felici dell’elevatissima partecipazione", non si è tirata indietro il sindaco Giuliana Giampaoli nell’analizzare le criticità riscontrate nella tappa del festival "Non a voce sola" a Villa Fermani con protagonista lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. Un boom di partecipanti con poi una pioggia di lamentele riferite principalmente alla scarsa potenza dell’impianto di amplificazione che ha impedito a tanti di ascoltare il monologo. "Credo di non aver mancato mai di assumermi le mie responsabilità – spiega –. Tanto che mi sono scusata prima ancora che la serata iniziasse. L’iniziativa nasceva come convegno sull’importanza della passione nel lavoro, incentrato per precisa volontà dell’amministrazione in un progetto sulla valorizzazione della nostra cultura imprenditoriale e artigianale. Si è trasformata in un uno spettacolo di massa: errore di valutazione? Sì, probabilmente sì. Siamo certi però, che di proposte come queste abbia bisogno la nostra città, per anni assente da ogni circuito provinciale e regionale – aggiunge Giampaoli –. Abbiamo preso un due, meritato, come ha detto Crepet, ci sarà di spunto per fare meglio".

Non ci vanno piano i gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" che tuonano.

"Un flop a dir poco storico. Presenti migliaia di persone provenienti da tutte le Marche, che accoglienza hanno trovato? Traffico in tilt, assenza nella gestione dei parcheggi, piano di sicurezza non pervenuto e volontari della Croce Verde giunti in ritardo perché avvertiti ad evento già avviato". A confermarlo è la stessa Croce Verde. "La nostra associazione ha ricevuto telefonicamente la richiesta di assistenza alle 21.40 del giorno stesso – illustrano –. Solo per il bene della cittadinanza, in 25 minuti ha organizzato un equipaggio completo, fatto di volontari".

Diego Pierluigi