Serata da ridere con Daniele Fabbri

Comici di fama nazionale a Montefano per la rassegna "Si fa per ridere - Stand up comedy a Teatro", una serie di serate che vedrà sul palco del teatro "La Rondinella" i più noti big dello stand up comedy visti in tv, in programmi come Colorado e Zelig. La rassegna, a cura dell’Associazione Culturale La Rondinella di Montefano, vedrà, tra gli altri, la presenza anche di Yoko Yamada e Chiara Becchimanzi. Sabato sera a esibirsi è Daniele Fabbri, comico poliedrico, sceneggiatore e fumettista, con lo spettacolo "Verità comode": è vero che "ridere ma anche pensare" fa bene, però è anche vero che pensare troppo rende infelici; è vero che il cioccolato fa ingrassare, però fa anche bene ai denti; ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice. Prenotazioni al 338.4873545 dopo le 17 o via Whatsapp.