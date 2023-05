"Serata d’Autore" col fotoamatore Serroni

Quinto e ultimo appuntamento della rassegna "Serata d’Autore", organizzata dalla Fototeca Comunale di Morrovalle. Questa sera (ore 21.15) alla Casa del Fanciullo, protagonista sarà l’evento "In giro per il mondo come fotoamatore" curato da Giovanni Serroni, viaggiatore e fotografo con la passione del reportage. "Tutti questi viaggi hanno in comune la passione per il reportage fotografico che sempre muove l’entusiasmo del mio essere fotoamatore – ha spiegato l’autore –. L’obiettivo sarà quello di portarvi, sopra e sotto il livello del mare, con occhio sempre socchiuso, dietro la mia fotocamera".