Serata dedicata ad arte e cultura

Scoprire le bellezze di Monte San Giusto "all’ombra" della luna. Anche l’amministrazione comunale sangiustese, infatti, aderisce alla "Notte europea dei musei", l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’Icom che si svolge oggi in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Questa sera, quindi, sono in programma due visite guidate gratuite per passare una serata all’insegna dell’arte e della cultura. Si parte dalla chiesa di Santa Maria della Pietà alle 21.30 (primo turno) e alle 22.15 (secondo turno). Il tour prevede la visita della chiesa dove è possibile ammirare la "Crocifissione" di Lorenzo Lotto, per passare poi al cortile di Palazzo Bonafede e al museo di Palazzo Bonafede. Naturalmente sarà possibile visitare i monumenti anche in autonomia. Info al 3347085112.