Serata dedicata al giallo con Mazzanti e Bertini

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del giallo: questa sera alle 18 Maria Rita Mazzanti e Ilaria Bertini presenteranno il loro nuovo libro "Il Capitano Matilda e il diadema della Duchessa" (Giaconi Editore), presso la Piccola Libreria delle Marche, in piazza G. Leopardi a Recanati. Il romanzo prende spunto da una serie di omicidi irrisolti avvenuti nelle Marche e ad infittire il mistero si aggiunge la sparizione di un prezioso diadema. Il furto viene dapprima ricondotto ad una delle persone scomparse, ma man mano che l’indagine avanza diventa chiaro che la soluzione del caso non è così semplice come si era creduto.

Sarà il capitano dei carabinieri, Matilda, a dover far luce su tutto ciò. Donna forte, ma sensibile, sarà messa a dura prova non solo da intrighi e delitti, ma anche da un elemento inaspettato: l’amore. Le autrici sono nate e vivono a Recanati. Maria Rita Mazzanti ha scritto romanzi d’amore, libri per ragazzi e guide storiche. Ilaria Bertini è laureata in Lingue e Culture Straniere a Urbino. Da sempre appassionata di fotografia, ha curato le immagini per pubblicazioni e scritto articoli di attualità per un noto periodico.

ant. t.