Serata dedicata alle stelle cadenti

Tradizionale appuntamento con le stelle cadenti anche quest’anno al Cinciallegra. L’evento si svolgerà oggi e il programma è molto vasto e vario. Unico, invece, il tema conduttore e cioè "Nell’Universo c’è la vita". A curarlo e svilupparlo sono l’Associazione Astrofili Alphagemini ed Insolita Itinera, con il patrocinio del Comune di Civitanova. Ad aprire gli appuntamenti, sarà "Passeggiando sotto le stelle", suggestiva serata di osservazione delle stelle cadenti di San Lorenzo, con il Cinciallegra che proporrà i suoi menu’. A trattare il tema della nascita e lo sviluppo della vita sarà, il professor Claudio Bernacchia (ore 21.15), che racconterà come sin dall’antichità l’uomo si sia interrogato su come essa sia apparsa sulla terra. Seguirà alle 22 "La ricerca della vita nello spazio", con relatore Fabio Spadoni che illustrerà gli sviluppi più recenti delle attività di ricerca della vita nel cosmo. La serata si concluderà con l’osservazione del cielo, a partire dalle 22.45, insieme agli Astrofili dell’Alpha Gemini e con l’ausilio di telescopi posizionati lungo la pista ciclabile. Nei venerdì successivi, si proseguirà con la proiezione e dibattito di film di fantascienza legati agli alieni. Le serate si concluderanno con i telescopi puntati su Saturno, Giove, Nebulose. Film in programma: "Il pianeta proibito" (18 agosto); "Blob fluido mortale" (25 agosto); "La cosa da un altro mondo" (primo settembre ); "L’invasione degli ultracorpi" ( 8 settembre ). Per la giornata di Ferragosto, infine, il Cinciallegra proporrà un programma musicale (ore 19.30) con il gruppo Sunrise Rock Band, accompagnato da arrosticini e mojito da gustare nel parco. La ricca settimana di mezza estate si chiuderà con l’intramontabile Fernand Casas -American Country music domenica 20 Agosto.

Info 0733.892044.