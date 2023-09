Serata dei 40enni, c’è pure il sindaco

In un caldo primo settembre i ragazzi e le ragazze di allora, quelli classe 1983 di Porto Potenza, si sono ritrovati al Moretti Village di Civitanova per una cena ricca di ricordi e divertimento. Un bel modo per festeggiare, tutti insieme, il traguardo dei quarant’anni. E quindi ha seguito un brindisi finale con un pezzo di torta per sancire il momento. Hanno partecipato alla serata: Noemi Tartabini (che è anche il sindaco di Potenza Picena), Agnese Corvaglia, Marco Senigagliesi, Giampiero Mazzieri, Stefano Imbastoni, Marco Amicucci, Libero Torquati, Andrea Onofri, Roberto Ricci, Manuela Belluccini, Nicoletta DeRosa, Elisa Natali, Emanuela Principi, Alessia Belluccini, Daniela Tramannoni, Francesca Stacchietti, Noemi Micucci, Daniele Giampaoli, Luigi Chiaramoni, Simona Marabini, Linda Belluccini, Adriano Grasselli, Sara Cardinetti, Alessandra Marconi, Lorenzo Natali, Christian Rinaldesi.

g. g.