Serata di beneficenza per i malati oncologici a Treia, dove stasera alle 21.15 al teatro comunale si esibiranno i "Sette in condotta" (Alessandra Coperchio voce; Alberto Brambatti voce; Michele Marozzi batteria; Fabio Luciani basso; Corrado Mariotti chitarra; Marco Buzzelli chitarra; Ermete Gasparrini tastiere) band nostrana, specializzata in musica italiana che spazia da Zucchero a Baglioni.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Treia insieme alla band, nasce con la volontà di dare un contributo alle importanti attività portate avanti da anni con successo dalla Casa Accoglienza Maceratese, l’associazione che fornisce ospitalità gratuita ai pazienti e ai familiari provenienti da tutta Italia che effettuano terapie in Day Hospital nell’Unità operativa di Oncologia dell’Ospedale di Macerata, a cui sarà devoluto l’intero ricavato delle offerte.