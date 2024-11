Serata di musica e dj set con i "Groove Station" sul palco del Bar Teatro

Domani alle 22 sul palco del Bar Teatro di Villa Potenza i "Groove Station" (foto). Questa live band trasforma ogni brano anni ’90 e 2000 in un dj set dal vivo, invitando il pubblico a scatenarsi. La formazione è composta da Davide Cacciatore (voce), Giuliano Cardella (chitarra), Francesco Popolo (basso), Paolo Messina (batteria) e Luca Zannini (percussioni). Ad aprire la serata sarà la giovane band dei Peaches in Syrup. Sempre domani, il Barlume di Montecassiano propone una serata all’insegna del blues e del rock ‘n’ roll con i "Jack and the Jackals". La band è composta da: Giacomo "Jack" Sbriccoli (voce), Roberto "Vins" Virgili (armonica), Alessio "Ciccio" Serrani (chitarra), Roberto "Storteaux" Stortoni (basso) e Renato "Uanat" Baroni (batteria). A coronare la serata al Barlume un’apericena.