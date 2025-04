Serata di musica e preghiera con i Pueri Cantores "Zamberletti" per ricordare papa Francesco

"Canta e cammina" è il concerto speciale che i Pueri Cantores "Zamberletti" di Macerata hanno creato per ricordare Papa Francesco attraverso la musica e la preghiera. L’appuntamento è per oggi alle 21.15, nella splendida cornice della chiesa di San Giuseppe a Sforzacosta. "Sarà un momento di raccoglimento – spiega il direttore del coro, Gian Luca Paolucci – di emozione e di speranza, nel segno delle parole e dell’esempio che Papa Francesco ci ha lasciato".

Quante volte avete incontrato questo papa? "L’attuale coro ha incontrato papa Francesco – continua Paolucci – in occasione del congresso internazionale dei Pueri Cantores che cade ogni sei anni e cioè nel 2015 e nel 2023 (non nel 2021 perché rimandato a causa dell’epidemia da Covid). Questi eventi si concludono con la messa solenne in San Piero del primo gennaio, momento in cui i Pueri di tutto il mondo cantano, andando a sostituire la Cappella musicale pontificie sistina, nella giornata mondiale della pace".

In cosa sono differiti i due eventi? "I due incontri con il papa sono stati molto differenti a causa dello stato di salute del pontefice, che nell’ultima occasione era già sofferente, ma sono stati egualmente emozionanti e ci hanno arricchito profondamente".

Cosa vi ha lasciato papa Francesco? "Un’eredità che teniamo stretta e che cerchiamo di diffondere. La prima cosa che potevamo fare per lui dopo la sua morte è un concerto in suo onore intitolato “Canta e cammina” le parole che lui ha augurato a noi".

Paola Olmi