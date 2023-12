Serata di musica gospel con uno dei cori più acclamati d’America

L’auditorium Benedetto XIII di Camerino si accende, domani sera, con la musica gospel di "Nate Brown & One Voice", uno dei cori più acclamati d’America. Alle 21.15 il direttore Nate Brown guiderà cinque cantanti eccezionali – Jemila Richardson (soprano), Karin Evans (alto), Raven Andrew (alto), Lamont Shelton (tenore), Gerard Carter (tenore) – e il talentuoso pianista Ryland Anderson. Il gruppo, che arriva da Washington e si esibisce in tutto il mondo, ha vinto numerosi premi, inclusi il primo posto al Pathmark Gospel Choir Competition e al Kings Dominion Gospel Competition. L’iniziativa è promossa da Musicamdo Jazz con il contributo di Comune, Unicam, Ministero della cultura e Regione. I biglietti (intero 10 euro – ridotto per under 21 e studenti Unicam 5 euro) sono disponibili online su www.ciaotickets.com e alla Pro Loco di Camerino, Sottocorte Village, oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; domani, dalle 20, anche all’auditorium Benedetto XIII. Info 0737.632534 – 3458855294.