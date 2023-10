Serata di musica per i malati oncologici

Questa sera alle 21.15 al teatro Don Bosco risuoneranno le note della solidarietà. La band "I sette in condotta" arriva a Macerata con lo spettacolo "Un attimo di Pace" a sostegno dei malati oncologici e della Casa Accoglienza Maceratese. Il gruppo musicale coinvolgerà il pubblico portando in scena parole e musica evergreen del pop e rock italiani. Verranno eseguiti brani di Ramazzotti, Cremonini, Morandi, Dalla, Baglioni, Zucchero Fornaciari, Giorgia e Mina. L’iniziativa è realizzata per dare un contributo a due progetti della Casa Accoglienza Maceratese: "Meno male in Oncologia" (riabilitazione fisioterapica dei pazienti che hanno subìto un intervento per tumore al seno) e "Ritorno alla bellezza", che consiste nella fornitura gratuita di parrucche per chi perde i capelli a seguito della chemioterapia. Interverranno, fra gli altri, gli oncologi Nicola Battelli e Lorena Verdecchia. Ingresso e contributo liberi.