Serata di musica punk e neofascista. Attenzione alta su "Tortuga 2.0"

Una serata di musica punk e hardcore neofascista, sabato al Brigante del Potenza di Montecassiano. Si tratta di "Tortuga 2.0", il concerto organizzato da Firmum crew, gruppo vicino a Blocco studentesco e a Casa Pound. L’iniziativa era stata pubblicizzata solo attraverso la rete di simpatizzanti, nei canali social dei gruppi in tutta Italia, ma ora è all’attenzione della questura e del sindaco Leonardo Catena. In programma ci sono djset e l’esibizione di tre gruppi, gli "Hate for breakfast", "Ultima Frontiera" e "Wild Alley", tutti dalla poetica piuttosto schierata e dal linguaggio poco ortodosso.

Nei testi delle loro hit, per così dire, c’è chi parla di "un nuovo sole, una bandiera, un’aquila imperiale", ovunque ci sono nemici da abbattere e mura da difendere, una canzone che non ha simpatia per il politically correct, intitolata "Donna cesso", proclama "Sono sessista e ne vado fiero e tu per me resterai sempre una p..." insieme con altre amenità del genere. Ovviamente ce n’è anche per barboni, omosessuali e tossici, "tutti da bastonare". E non mancano epiteti contro le forze dell’ordine. Un repertorio tutto da ascoltare, insomma.

Il fatto che il concerto sia intitolato "Tortuga" potrebbe far pensare a un’allusione al simbolo di Casa Pound.

L’inizio della festa è indicato dalle 16 "a oltranza", con possibili soluzioni anche per dormire, ma sarebbe un vero cortocircuito se si trattasse di qualcosa assimilabile a un rave, contro i quali il ministro Matteo Salvini ha da poco fatto approvare una norma ad hoc. Di sicuro il concerto sarà nel locale, senza occupazione abusiva di terreni. Ma l’affluenza potrebbe piuttosto essere elevata, vista l’attenzione non solo locale per l’appuntamento. La libreria romana "Testa di ferro", specializzata in pubblicazioni sull’onda della nostalgia, ha aderito e sarà presente con un suo banchetto. Il Comune non era stato informato dell’iniziativa, ma ora il sindaco Catena seguirà gli sviluppi della vicenda, e anche la questura potrebbe intervenire.