Serata di violino e piano con Mardegan e Zambrini

Domani alle 21 Appassionata, nella sala Cesanelli allo Sferisterio, porta in scena il violino di Francesco Mardegan, accompagnato al pianoforte da Livia Zambrini. Il concerto è realizzato in collaborazione con il concorso internazionale "Andrea Postacchini" di Fermo, tra le più prestigiose competizioni italiane dedicate al violino. Il programma della serata attraversa alcune delle pagine più intense del repertorio per violino e pianoforte: la Sonata n. 3 in re minore op. 108 di Johannes Brahms, il Poema elegiaco op. 12 di Eugène Ysaÿe e il brillante dittico Notturno e Tarantella op. 28 di Karol Szymanowski.

Formatosi al conservatorio "Cesare Pollini" di Padova, dove ha conseguito il diploma con lode e menzione d’onore, Mardegan si è perfezionato con maestri di fama internazionale, tra cui Ilya Grubert e Marco Rizzi. Vincitore di numerosi concorsi, tra cui lo "Schubert", il "Vittoria Caffa Righetti" e l’"Euritmia", ha ricevuto al concorso "Postacchini" il premio speciale per la migliore interpretazione di un brano del XIX e XX secolo. Suona un violino Santo Serafino costruito a Venezia nel 1740. Al pianoforte Livia Zambrini artista che svolge un’intensa attività di camerista e pianista collaboratrice, lavorando con artisti come Boris Belkin, Marco Rizzi e Alina Ibragimova. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di Macerata. Biglietti da 5 a 20 euro sono disponibili alla biglietteria dei teatri di piazza Mazzini e online su Vivaticket. Sarà possibile acquistare i biglietti anche a partire da un’ora prima dell’inizio alla biglietteria in piazza Mazzini, aperta dalle 20 alle 21.