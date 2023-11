Serata e concerto per ricordare. Beniamino Gigli

Il tenore Beniamino Gigli morì a Roma il 30 novembre del 1957 a 67 anni. In occasione di questa ricorrenza l’Associazione Lirico Musicale Culturale Beniamino Gigli Jr, in collaborazione con il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, ha organizzato una serata commemorativa, giovedì 30 alle 19 con un concerto lirico nella sala accademica Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma. Si esibirà il tenore Fabio Armiliato accompagnato al pianoforte da Asia Beniamina Gigli, Presidente dell’Associazione. Durante la serata, dove si esibiranno dei giovani studenti del Conservatorio Santa Cecilia, il tenore Armiliato ritirerà il prestigioso premio "Non ti scordar di me". Una mostra documentale ed una esposizione di costumi teatrali del tenore guideranno il visitatore alla scoperta di quella che fu la vita di uno dei più grandi talenti italiani del canto operistico, tuttora indimenticato.