Serata in maschera al palasport Festa per i bambini al Castello

Questa sera, dalle 23, il Palazzetto dello Sport di Tolentino si accende con "Carnival Experience", targata Demood, per una serata con un contest esclusivo che premia la maschera più bella. Il team selezionerà la maschera più bella e originale: singola, di coppia o di gruppo, la maschera vincitrice sarà comunicata tramite story sul profilo Instagram di Demood e riceverà un premio di 500 euro. Per partecipare basterà presentarsi al Carnival Experience mascherati e, senza bisogno di iscrizioni, aspettare il momento dell’annuncio ufficiale sui social. Anche quest’anno, per l’allestimento scenografico, luci, installazioni, sound system di ultima generazione, oltre all’energia di Riccardo Prosperi (founder e co-owner di Demood), che si alternerà in consolle con Lorenzo Burlon. I biglietti possono essere acquistati direttamente all’ingresso del Palazzetto (info www.demood.it). Sempre oggi, alle 15 al Castello della Rancia, Carnevale a cura dell’associazione Tolentino Arte e Cultura e della Pro Loco Tct, con il Comune. Principi e principesse accoglieranno i bambini, che saranno intrattenuti dall’animazione della Balena Dispettosa nel salone riscaldato. Giochi con stelle filanti, sfilate con premi per tutti e una buona merenda insieme; il personale di Tolentino Arte e Cultura ha anche allestito una piccola mostra a portata di bambino per avvicinare i piccoli alle maschere tradizionali. Un angolo colorato sarà riservato alle foto ricordo, scattate e consegnate subito alle famiglie da Fotograficamente. Ingresso gratuito. Domani, invece, Gran Carnevale Tolentinate in piazza della Libertà, dalle 14.30: sfilata dei gruppi mascherati accompagnati dalla banda, animazione e musica con Multiradio, laboratori di trucchi e moda e Festa dei dolci di Carnevale di Confartigianato. Verranno premiati il gruppo più originale e più numeroso.