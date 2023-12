Serata memorabile per i ’Giovani favolosi del ’73’

Hanno toccato la fatidica soglia dei 50 anni e hanno voluto trascorrere insieme una bella serata in un noto ristorante locale che ha, per l’occasione, riservato e addobbato un’intera sala. A tavola erano in 64 grazie all’impegno degli organizzatori, Tiziana Pellegrini, Alessandra Furiasse, Maddalena Borsella, Massimiliano e Tristano Ortolani, Gianni Dorici, Andrea Messi, Stefano Filipponi, Andrea Caruso e da casa la neo mamma Simona Zucconi. I "Giovani Favolosi del 73" hanno potuto godersi la loro serata per rivedersi.