Serata natalizia per il Rotary Club. Festeggiato l’ingresso dei nuovi soci. Martina Fornaro e Andrea Serrani

Si è svolta a Villa Quiete la tradizionale serata per gli auguri di Natale tra gli associati del Rotary Club, quest’anno dal valore particolare per l’ingresso di due nuovi soci: la direttrice dell’unità operativa di Pediatria, Martina Fornaro, e Andrea Serrani, tecnico informatico nell’azienda Etere Italy srl di Tolentino, già socio Rotaract, che si è distinto ricevendo un Paul Harrys. La serata è stata anche occasione per promuovere una raccolta fondi a sostegno del service "Campus Disabili" che si terrà a Porto Sant’Elpidio nel maggio prossimo. Durante il suo discorso, la presidentessa Irene Tedone ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’effettivo del club con soci motivati e desiderosi di contribuire ai progetti e ai service che caratterizzano il Rotary.