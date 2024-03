Serata nerazzurra con Biasin

Una grande serata a tinte nerazzurre per tutti i tifosi dell’Inter delle Marche. L’appuntamento è sabato quando al ristorante ’La Cucina degli Angeli’ a Casette Verdini si svolgerà una cena-evento con Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e opinionista tifoso dell’Inter nei programmi Mediaset. Biasin presenterà il suo libro ’Odio il calcio’. Insieme a lui saranno presenti gli ex calciatori Evaristo Beccalossi e Massimo Ciocci. La serata scivolerà via tra musica, premi e tante sorprese. Per info e prenotazione: Giuliano 346.4232265 - Sandro 349.1472906.