Serata per presentare la stagione lirica con il Rotary Club

Il Rotary Club di Macerata ha presentato la prossima stagione lirica dello Sferisterio. Un momento di incontro che ha saputo unire cultura, tradizione e solidarietà, come ha sottolineato la presidente Irene Tedone. Erano presenti rappresentanti dei Club service cittadini, autorità rotariane e civili che hanno testimoniato l’importanza del festival nel tessuto sociale del territorio. Il direttore artistico Marco Vinco e la sovraintendente Lucia Chiatti hanno presentato la 61esima stagione lirica che si svolgerà dal 18 luglio al 10 agosto allo Sferisterio con tre titoli: "La vedova allegra" di Francesco Lehàr in una nuova produzione e due grandi capolavori di Giuseppe Verdi, ossia "Rigoletto" e "Macbeth", firmati dai registi Federico Grazzini e Emma Dante. È stata presentata anche la 26esima edizione del Rotary all’Opera, evento che ogni anno rinnova l’impegno del Club cittadino nella promozione della cultura. Il 19 luglio con "Rigoletto" sarà ospitato l’evento all’Opera, dove Rotariani italiani ed internazionali si riuniranno per assistere al capolavoro di Verdi, preceduto da un momento conviviale, la cena di gala presso il cortile di palazzo Buonaccorsi a Macerata.