Serata rock con il chitarrista Steve "Boltz" Bolton

Il Central Pub di Montecosaro sarà il palcoscenico di una serata leggendaria, domani, quando il chitarrista britannico Steve "Boltz" Bolton e la sua band faranno vibrare le mura con il puro spirito del rock. La serata prenderà il via alle 21.30, con l’apertura degli eclettici Black Banjo, una band che ha già lasciato il segno nei tour europei e al Pistoia Blues Festival. Con il loro stile inconfondibile, presenteranno il nuovo album "The Beauty And The Burst" e proporranno i brani del loro debutto "Out of the skies". Black Banjo è una band composta da Alessandro Alessandrini alla chitarra e voce, Francesco Caporaletti al basso e cori, Fabio Verdini alle tastiere (noto anche come tastierista dei Tiromancino) e Alessio Palizzi alla batteria. L’attesa sarà soddisfatta alle 22 quando la Steve Bolton Band prenderà il palco, guidata dal chitarrista e lead vocalist Steve "Boltz" Bolton, accompagnato da Francesco Caporaletti al basso e cori e Alessio Palizzi alla batteria, promettono un’esperienza di puro rock britannico. Bolton, noto al grande pubblico come ex membro dei The Who e degli Atomic Rooster, ha plasmato la sua carriera sin dagli anni ‘60. Il suo contributo alle leggendarie band e le sue collaborazioni con artisti del calibro di Paul Young, Richard Wright dei Pink Floyd e David Bowie lo rendono una vera icona. Ingresso libero.