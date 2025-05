Serata Slow Food con Campetella

Appuntamento oggi alle 21.15 al centro di aggregazione giovanile di Corridonia "Pippo per gli amici" di via Cavour con l’incontro dal titolo "Biodiversità e Biocomplessità delle foreste: quali contributi alla qualità della nostra vita", dove a salire in cattedra sarà il professor Giandiego Campetella della scuola di bioscienze e medicina veterinaria di Unicam. La serata, patrocinata dal Comune, è organizzata da Slow Food Corridonia e segna la ripresa delle attività di una storica associazione locale. "La ripresa delle attività di Slow Food e della collaborazione con l’amministrazione comunale mi rende particolarmente felice – dichiara l’assessore Massimo Cesca –. Campetella è un professore dalla grande preparazione accademica che saprà appassionare tutto il pubblico. Slow Food è un’associazione qualificata e preziosa per i temi trattati e riprende una tradizione locale che creammo insieme all’ex presidente Fabio Pierantoni".