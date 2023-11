Serata su "Frankenstein" con Greta Mancini

Per il terzo appuntamento con la letteratura, domani alle 21 la Scuola popolare di filosofia ospita la professoressa Greta Mancini, nella presentazione del "Frankenstein" di Mary Shelley, uno dei libri più famosi del genere gotico. In quelle pagine si trovano i mali che affliggono anche la società moderna: il rapporto con la scienza, a cui, forse, dovremmo porre limiti etici se non nella ricerca, almeno nelle sperimentazioni più estreme; la paura del diverso, che annienta ogni senso di umanità e che scuote perfino le fondamenta del nostro vivere civile; l’isolamento e il rifiuto inflitti alla Creatura, vista come un mostro privo di qualsiasi sentimento o diritto. L’appuntamento è agli Antichi Forni.