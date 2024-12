Serate in musica animano le feste

Arricchiscono il programma degli eventi in calendario a Cingoli per il prossimo periodo prenatalizio e di fine anno, cinque manifestazioni da non perdere, predisposte dall’assessorato comunale alla cultura che per organizzarle ha previsto una spesa complessiva di circa 8.000 euro.

La rassegna si aprirà sabato 14 dicembre alle 21,15.

Nella chiesa di Sant’Esuperanzio, il musicista Daniele Bonaventura e gli archi del’Orchestra Cherubini eseguiranno un concerto di musica sinfonica contemporanea. Sette giorni dopo, sabato 21, in Piazza Vittorio Emanuele II, alle 17, musica gospel con Miki C&Bright Gospel Voice. Giovedì 26, alle 21.15, nella Sala Verdi del palazzo municipale, recital pianistico dell’enfant prodige Alberto Cartuccia Cingolani, maceratese, sette anni compiuti lo scorso 5 aprile. A gennaio, in occasione della festa del patrono Sant’Esuperanzio, venerdì 24 alle 21.15, nel Teatro Farnese il Corpo bandistico di Villa Strada proporrà il primo concerto del nuovo anno. E sabato 25 alle 21.15, sul palcoscenico del Teatro Farnese rappresenterà uno spettacolo comico-dialettale la compagnia in attività nella frazione Avenale. Gianfilippo Centanni