"Serate in piazza con Musicultura"

"D’estate la maggior parte delle persone si sposta in piazza Mazzini, corso Cairoli e dintorni grazie agli eventi dello Sferisterio, e di questo sono contento – afferma Marco Cecchetti, titolare del Basquiat bistrot e Samo –. È giusto che ogni periodo dell’anno faccia lavorare una parte diversa della città, portando giro e occasioni a tutti. Quest’anno sono felice anche della collaborazione creatasi con Musicultura con cui, col mio festival Artemigrante, ho organizzato qualche serata durante la settimana della Controra in piazza Vittorio Veneto. È bello che due festival importanti per la città si diano una mano, portando diretto beneficio alle attività intorno".