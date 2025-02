Serena Rossi, show dedicato a Napoli. Non solo concerti a Sferisterio Live

"SereNata a Napoli. Notturno di musica e parole". È il titolo dello spettacolo che Serena Rossi porterà in scena il 27 agosto allo Sferisterio di Macerata. Attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice, la popolare artista partenopea porterà sul palco il suo primo spettacolo teatrale, fatto di musica e parole, tutte dedicate a Napoli. Sferisterio Live allarga così i suoi orizzonti e va oltre gli ormai tradizionali concerti che hanno caratterizzato la rassegna fino ad oggi. "SereNata Napoli" nasce da un’idea della stessa Rossi: lo spettacolo è scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, con la direzione musicale e arrangiamenti del M° Valeriano Chiaravalle per la regia M.Cristina Redini. Lo spetacolo (con inizio alle 21) è promosso da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative e per la data maceratese vede la collaborazione della Best Eventi in ambito organizzativo (tel. 085 9047726 e info www.besteventi.it). "Siamo entusiasti di ospitare una talentuosa artista come Serena Rossi, la cui carriera e il cui carisma hanno conquistato il cuore del pubblico – interviene l’assessore agli Eventi e al Turismo Riccardo Sacchi –. Sferisterio Live rappresenta un’occasione unica per riunire le persone e celebrare l’arte in tutte le sue forme, non solo, dunque, musica e concerti. È molto più di un semplice festival musicale perché presenta una programmazione che abbraccia ogni forma di espressione creativa in grado di creare un’atmosfera vibrante e inclusiva, dove ognuno può trovare qualcosa di speciale che risuona con la propria sensibilità. L’esibizione di Serena Rossi arricchisce il nostro programma contribuendo anche a promuovere il turismo e l’economia della nostra città". Oltre a Serena Rossi, lo Sferisterio ospiterà i concerti di Gianna Nannini (13 agosto), Diodato (14 agosto), Francesco Gabbani (22 agosto), Massimo Ranieri (23 agosto), Steve Hackett (5 settembre) e Alessandra Amoroso (6 settembre). I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita da oggi su Tone e su Vivaticket e da martedì 25 febbraio alla Biglietteria dei teatri di Macerata (piazza Mazzini, 10 | tel. +39.0733 230735 boxoffice@sferisterio.it).