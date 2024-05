Seri Editore raddoppia. Due pubblicazioni al mese

La Seri Editore ha deciso di festeggiare il sesto anno di attività raddoppiando la produzione libraria. "Siamo una casa editrice medio-piccola, ma in questi anni abbiamo avuto una richiesta che è andata ben oltre le nostre aspettative e che ci rende molto orgogliosi – racconta Alessandro Seri, fondatore e proprietario della casa editrice di Macerata nata nel 2018 –. Eravamo partiti con l’idea di pubblicare un libro al mese e su questo ci eravamo attestati, ma viste le tantissime proposte che stiamo ricevendo, circa 60-70 ogni mese, la sfida del 2024 sarà quella di passare a due pubblicazioni mensili".

Da quest’anno, inoltre, la Seri Editore ha aggiunto tra le sue pubblicazioni anche "Le cento città", la rivista trimestrale diretta da Franco Elisei che, quindi, sarà distribuita anche in 15 librerie delle Marche, tra cui la Bottega del libro a Macerata. "Essere diventati gli editori di questa rivista per noi è un attestato di pregio e un’opportunità straordinaria in più per fare quello per cui siamo nati: rappresentare il meglio della cultura delle Marche", aggiunge Seri. Aver aumentato le produzioni, però, per la Seri Editore significa anche aumentare le presentazioni in giro per la nostra regione e per l’Italia. Dopo l’appuntamento con Macerata Racconta, durante la quale è stato proposto il saggio "Il non manuale dell’operatore di teatro sociale" di Pascal La Delfa, la presentazione del catalogo per il 120esimo anniversario della banda musicale di Colmurano "La nostra banda e il suo tempo" avvenuta il 5 maggio e la presentazione a Belforte del Chienti di "Dettare la speranza" di Barbara Giuggioloni, ora la Seri Editore è protagonista anche al Salone del libro di Torino con tre pubblicazioni: "Le sette noci d’oro" di Antonio De Signoribus (narrativa), "Animalie" di Iacopo Ninni (poesia) e con la rivista "Le cento città". "Tra i prossimi appuntamenti – conclude Seri – saremo anche all’Accademia nazionale di San Luca a Roma per la presentazione del libro di Massimo Lanzavecchia su un pezzo di storia cittadina: "Lo Sferisterio di Aleandri - mirabilia a Macerata"".

re. ma.