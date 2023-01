Seri: taglio degli alberi in paese, ’vizio’ iniziato decine d’anni fa

"Colmurano, il paese dove le piante tremano di paura". Inizia così l’intervento di Andrea Seri, ex consigliere comunale di opposizione. "Tutto cominciò tanti anni fa, io non ero forse ancora maggiorenne – spiega -. A farne le spese, furono degli alberi di alto fusto, che coronavano la cinta muraria ovest del paese, tagliati e mai sostituiti. Poi furono tagliati dei tigli nei giardini lungo il viale, ogni tiglio rappresentava un caduto in guerra, anche in questo caso non furono mai ripiantati i due alberi dal profondo e rispettoso significato. Si continuò con il taglio dei pini lungo la statale 78, per il rifacimento del marciapiede. Successivamente fu il turno delle mura del cimitero. A seguire è tristemente toccato anche agli alberi della piazza principale. Ora i tigli lasceranno il posto ad una strada, sembra senza parcheggi per i cittadini o semplicemente per chi deve andare in comune, alle poste o semplicemente a godersi un buon caffè. Dopo questo ennesimo episodio di gratuita crudeltà verso la natura, mi auguro che per il futuro non dovremmo più assistere impotenti al delirio di onnipotenza degli amministratori".