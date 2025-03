Seriart G2, arriva la certificazione per la parità di genere

Riconoscimento ufficiale per la parità di genere per l’azienda Seriart G2. Un risultato che premia gli investimenti della serigrafia in pari opportunità, valorizzazione delle competenze e inclusione. La certificazione per la parità di genere Uni/PdR 125:2022 è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia Spa. "In Seriart G2, il 42 per cento del personale è composto da donne – spiega Silvia Ciriaci (foto), responsabile sistema di gestione integrato –. Una percentuale importante, che ci ha portato a scegliere di introdurre la certificazione per la parità di genere. Abbiamo sempre creduto che il valore di un’azienda dipenda dalle persone che la fanno ogni giorno. Questa certificazione è la conferma di un impegno costante: rendere Seriart G2 un luogo dove contano il merito, la passione e le idee. Per noi, ottenere la certificazione significa adottare un approccio strutturato e continuativo alla parità di genere, con obiettivi misurabili e un miglioramento costante. Per noi questo non è un traguardo, ma un nuovo punto di partenza. Un impegno quotidiano".