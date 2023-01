"Serie A e nazionale, due anni incredibili"

di Giorgio Giannaccini "Gli ultimi due anni sono stati incredibili e davvero inaspettati: dal non giocare in serie A, sono sceso in A2, e poi sono tornato protagonista nella massima serie fino a debuttare con la nazionale italiana". Lo dice il cestista portopotentino Luca Severini, 26 anni, ala-pivot in forza al Derthona Basket, in serie A. Da piccolissimo aveva iniziato a giocare la Sacrata Basket di Porto Potenza , prima di essere notato e passare alla Virtus Siena. Un gigante buono (204 centimetri per 95 chili) che quest’anno è stato protagonista anche con l’Italbasket, con un debutto da favola, a novembre, prima con la Spagna e poi contro la Georgia. Qui ha contribuito a una vittoria importantissima, che ha regalato agli azzurri il pass per il mondiale. Severini, come sta e quali sono i nuovi traguardi da raggiungere? "Sono proiettato sul campionato di serie A: con il Derthona stiamo facendo bene. L’anno scorso siamo arrivati fino ai quarti di finale nei playoff, perciò l’obiettivo è di replicare l’annata passata. Ma il sogno sarebbe di arrivare a giocare le semifinali, mentre a livello personale mi piacerebbe giocare una competizione europea con una squadra di club". Negli ultimi due anni si è tolto...