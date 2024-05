Serie D, il Varco diventa rossoblù. Fondi dal Comune per la festa

Notte Rossoblù, per la serata che celebrerà la promozione della Civitanovese nel campionato di serie D il Comune comparteciperà alle spese della festa concedendo un contributo di 10mila euro.

L’appuntamento con i protagonisti della "cavalcata" calcistica è previsto per la serata di sabato al Varco sul mare, dove confluiranno tifosi e simpatizzanti in un evento organizzato dalla Civitanovese Calcio che, nell’occasione, celebrerà due promozioni consecutive ottenute sotto la presidenza di Mauro Profili.

La società rossoblù ha chiesto e ottenuto dall’amministrazione comunale un aiuto economico per sostenere le spese necessarie ad allestire l’iniziativa. Il Varco si colorerà dei colori della squadra, il rosso e il blu, per tutta la giornata e l’amministrazione comunale, nel concedere lo spazio, ha obbligato la Civitanovese ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali per qualunque cosa possa accadere, e sarà sempre la Civitanovese a provvedere alla pulizia a proprie spese, una volta finito tutto. Il Comune provvederà, inoltre, a impartire specifiche direttive ai dirigenti dei vari settori, che dovranno provvedere a garantire la presenza di agenti della polizia municipale, la fornitura di un generatore, di duecento sedie, delle transenne e dei bidoni della spazzatura: il necessario per l’allestimento della serata. Sempre sabato, con il Resto del Carlino i lettori potranno avere in regalo il poster della Civitanovese, da conservare per ricordare questo bel traguardo.