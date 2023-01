Serie di agevolazioni per le nuove attività

Esenzione dal pagamento della Tari, della tassa occupazione suolo pubblico (Tosap) e dell’imposta comunale sulla pubblicità dal 2023 al 2025 a favore delle imprese commerciali che apriranno una nuova attività o una sede operativa nel Comune di San Ginesio. La giunta ha messo in campo una serie di agevolazioni fiscali e tributarie per famiglie e imprese. C’è una proposta di abbassamento dell’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef 2023, insieme all’aumento del reddito oggetto di esenzione dalla stessa aliquota, attualmente posto a 9mila euro; sarà da valutare in fase di approvazione del Bilancio di previsione ‘23-25. Esenzione Tari da quest’anno al 2025 a favore dei nuclei familiari che stabiliranno la residenza in via continuativa per almeno tre anni a San Ginesio. Oltre alla proroga del bonus annuale per i nuovi nati, sempre nel triennio ‘23-25.