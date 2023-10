Serpentone rosa alla Pink Parade a Porto Recanati: Fondazione Veronesi sostenuta dall'Azienda Pluriservizi

Buon successo di partecipanti per la Pink Parade, ovvero la camminata a sostegno della Fondazione Veronesi, che si occupa della ricerca scientifica contro i tumori femminili, organizzata in città dall’Azienda Pluriservizi Porto Recanati. L’iniziativa ha visto un percorso, andata e ritorno, che partiva dal parcheggio di fronte l’Oasi fino alla chiesetta della Banderuola, a Scossicci. "Come farmacia comunale, abbiamo consegnato durante la manifestazione gadget, acqua e cerotti – ha detto il presidente dell’Azienda Pluriservizi, Walter Manzotti –. Si è camminato insieme per una causa speciale, quella della lotta contro i tumori femminili, dimostrando il nostro impegno nel fare la differenza. Intanto, abbiamo deciso di lanciare la campagna ‘Cuore Amico’: da lunedì nella nostra sede si può effettuare l’Ecg (elettrocardiogramma) al prezzo stracciato di 20 euro, e questo durerà fino a dicembre".