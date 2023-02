Serra green nel cortile dell’Ipsia per attuare la transizione ecologica

Via libera all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria all’Ipsia ’Corridoni’ (basamento, cordoli prefabbricati e relativi impianti) per l’installazione di una serra green nel cortile della sede di via Sant’Anna. L’intervento è finanziato da fondi ministeriali Fesr ’Laboratori green sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo’ stanziati con lo scopo di creare degli ambienti nell’ottica della transizione ecologica, in particolare della filiera agro-alimentare. "L’iniziativa – si legge nella delibera della giunta comunale (nella foto il sindaco Giampaoli) - fornisce, attraverso l’attività inclusiva dell’orto, un supporto formativo e una consulenza professionale per insegnanti e studenti a favore di una esperienza laboratoriale e multidisciplinare di tipo green. Il progetto didattico è finalizzato al rispetto dell’ambiente e vuole sviluppare il senso di responsabilità e di collaborazione degli studenti rispetto ai doveri individuali e comuni nonché a comprendere ed apprendere processi, tecniche e metodi di ricerca e sperimentazione sul campo". Un’opportunità di confronto importante per i ragazzi della scuola. "I lavori partiranno a breve – annunciano dall’istituto - la serra è già stata acquistata e il tutto dovrà essere portato a temine entro la fine dell’anno scolastico. Si tratta di uno spazio dove ci sarà la possibilità di studiare e praticare la coltivazione idroponica ed inoltre, si avvale di pannelli fotovoltaici compresivi della parte elettrica che sarà utile al fine di far esercitare studenti e studentesse nelle opere di manutenzione dell’impianto".

Diego Pierluigi