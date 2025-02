Serrapetrona, auto sbanda e finisce in bilico sulla scarpata

Paura ieri per un’auto rimasta in bilico sulla scarpata a Serrapetrona. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti alle 13.45 lungo la strada provinciale Castel San Venanzo - Villa D’Aria, per un mezzo uscito di strada. La squadra dei pompieri, vista la precaria stabilità, ha ancorato la vettura con cavi di acciaio per impedirne il ribaltamento. Il conducente quindi è stato estratto e affidato ai sanitari del 118 per i controlli, anche se era praticamente illeso. Sul posto i carabinieri di Tolentino per i rilievi.