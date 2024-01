Serravalle ostaggio del traffico: "Code, disagi e rischio incidenti. Tanti camion ignorano i divieti"

Da tre settimane il traffico sulla superstrada 77 viene, all’uscita di Serravalle, deviato sul paese in seguito ad un incendio che ha compromesso la sicurezza in galleria. Al netto del fatto che da quattro giorni la strada che circonda il paese è interdetta ai mezzi pesanti, la situazione del traffico è comunque gravosa, sia per i residenti che per gli automobilisti. Non solo: molti camion, nonostante il divieto continuano a passare sulla provinciale accanto a Serravalle. È una strada che, tra il paese e la piccola frazione di Castello, ha anche almeno un paio di strettoie. Cosa dicono i residenti della situazione che è venuta a crearsi? "L’intasamento del traffico sulla bretella del paese è sicuramente un disagio – dice Roberto Gili –, per andare a fare la spesa a Colfiorito si impiega mezz’ora. Senza contare il problema che vivono i camionisti. Rispettando il divieto di transito qui, per arrivare a Foligno si trovano a dover percorrere una strada lunghissima verso Fabriano. Una distanza che con la 77 funzionante è di 20 chiilometri ora ne chiede 100. A Castello poi la strada è particolarmente stretta e si rischiano incidenti".

"I residenti di Castello hanno grossi disagi. Lì la strada è molto stretta – sottoscrive Elena, titolare del bar Centrale –, inoltre mi chiedo che senso abbia tenere chiuse entrambe le carreggiate". "Altrove in situazioni simili hanno tenuto aperta una canna della galleria. Qui non è stato fatto. Delle verifiche hanno messo in luce elementi non a norma. Se i sistemi di allarme fossero stati utilizzabili il danno sarebbe stato minore. Invece è stato chiuso tutto, in entrambe le direzioni", fa Antonio Pomicino. Anche Daniele Capeccia sottolinea che "a Castello la strada è particolarmente stretta, con i passaggio di camion e mezzi pesanti succede si creino lunghe code. Mi chiedo cosa succederebbe se dovessero passare in situazioni simili dei mezzi di soccorso. Poi certo, in paese si vede qualche faccia nuova, magari con la deviazione qualcuno passa di qui a prendere un caffè, si ferma. Si potrebbe riscoprire il borgo". Aytac Hikmet, che da vent’anni vive nella frazione di Castello, dice: "Con il tratto di supestrada chiuso la qualità della vita è peggiorata. Si è tornati alla situazione di quando la superstrada non era ancora stata aperta. C’è molto rumore di motori e mezzi, quando in genere si sente solo il canto degli uccelli. Oltretutto, incrociandosi due mezzi pesanti, la strada si blocca. È successo molte volte". Susanna Sinani racconta poi: "I mezzi pesanti influiscono molto sul movimento di Castello, per uscire dal lato verso Foligno faccio il giro di tutto il paese, altrimenti per il traffico non si riesce".