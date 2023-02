Serve anche il mea culpa degli italiani

Paola

Pagnanelli

Nel Giorno del ricordo, il 10 febbraio, si rende omaggio alle almeno 10mila vittime italiane che furono infoibate o scomparvero durante la dittatura comunista di Tito in Jugoslavia. La memoria del massacro di quegli innocenti ha avuto anch’essa un percorso carsico: per anni ne hanno parlato solo gli esponenti della destra, mentre la sinistra tendeva a minimizzare, un po’ per non creare confusioni con un fatto storico del tutto diverso, per dimensioni e per come andarono i fatti, e cioè le persecuzioni degli ebrei

e degli oppositori politici da parte di nazismo e fascismo,

un po’ anche per una resistenza fin troppo lunga

e poco digeribile nell’ammettere i crimini delle dittature comuniste.

Ma in questi giorni, durante i quali purtroppo la guerra è tornata a turbare i sonni dell’Europa, sarebbe anche il caso di fare un bel mea culpa, su tutte le vittime per cui noi italiani siamo stati carnefici, in epoche non così lontane da Shoah e foibe. Nel 1937, secondo alcuni studi, i militari italiani massacrarono 30mila etiopi. Che colpa avevano quegli etiopi? Ci avevano fatto qualcosa? Avevamo diritto

di accampare pretese sull’Europa? Uccidere gli

etiopi in Etiopia è meno

grave di uccidere gli italiani

in Istria? Senza retorica, ma con onestà, non dovremmo iniziare a prenderci qualche responsabilità per quei fatti? Non si tratta di sminuire altre persecuzioni, di creare una classifica degli orrori, ma la storia non si stira a nostro piacimento: siamo stati

vittime, siamo stati anche carnefici. Tenerlo a mente

può solo farci bene.