"Serve il restauro del crocifisso di Sant’Agostino"

di Antonio Tubaldi

Salviamo il crocifisso presente nella chiesa di Sant’Agostino, un tempo collocato nella chiesa di San Giacomo Maggiore in via Roma, oggi trasformata in una palestra scolastica. È Il grido d’allarme lanciato da molti cittadini recanatesi che hanno a cuore le sorti di un’opera che risale molto probabilmente alla seconda metà del XVII secolo, di fattura pregevole artistica e oggetto di profonda venerazione. Antonella Maggini, maestra elementare oggi in pensione, ha svolto un’accurata ricerca su questo crocifisso ligneo alto 2,80 metri e largo 1,84, che è uno dei tanti tesori che la chiesa di Sant’Agostino custodisce attualmente sopra l’altare maggiore.

"Lo scorso anno – ricorda la docente Maggini – il 20 marzo è stata trasmessa in diretta dalla Rai, da questa storica chiesa agostiniana, la Santa Messa domenicale e durante i suggestivi primi piani si è potuto apprezzare in tutta la sua bellezza il crocifisso. Quelle riprese hanno, però, posto in evidenza il suo cattivo stato di conservazione e come sia stato aggredito da numerosi tarli. Vorremmo, quindi, mettere in evidenza come lo stesso abbia necessità di un profondo restauro grazie al contributo di tutti". Essendo la chiesa di proprietà comunale il suo restauro potrebbe, infatti, rientrare nell’ambito dell’Art Bonus, iniziativa che potrebbe riscuotere ampia adesione da parte dei cittadini, come lo è stato quando si è trattato di restaurare il portone della chiesa, con un’alta affluenza di tanti recanatesi. Se si vuol meglio apprezzare l’importanza di questa opera, basta ricordare che il crocifisso venne fatto a spese della confraternita di san Giacomo, che ha antichissime origini, e che si colloca agli inizi del 1200 "mentre abbiamo tracce – aggiunge Maggini – della chiesa di San Giacomo Maggiore a partire dagli inizi del 1500. Essa sorgeva lungo via Roma e di questa chiesa ci rimane la sola facciata, mentre l’interno da molti anni è stato adibito a palestra". Il crocifisso, grazie al suo potere taumaturgico e alla venerazione che se ne aveva nel territorio, venne anche citato da Monaldo Leopardi nella sua autobiografia. Questa scultura fu sicuramente anche sotto gli occhi del figlio Giacomo che, forse, ne trasse qualche ispirazione per le sue immagini poetiche, specie per i suoi scritti sacri composti in età giovanile. Segno dell’importanza di questo simbolo.