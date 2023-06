"Serve l’Osservatorio dei conti pubblici"

Alla vigilia del Consiglio comunale aperto sulla cultura (domani ore 21 sala consiliare di via Buozzi), Civitasvolta fa il punto sulla sua attività. "Dal 2010 siamo impegnati in città nella promozione del binomio lettura e ambiente: con BiblioExpress, il progetto della biblioteca sul litorale sud, e con Spiaggia Solidale, l’altro progetto che rende possibile la diffusione della cultura tra tutti quelli che scelgono di godersi la tintarella sul tratto di spiaggia libera tra il Lido Cristallo e Flamingo, l’ex chalet Solemar" spiega la presidente dell’associazione Tiziana Streppa. Critica l’associazione rispetto alla cassette del Book Crossing, appena inaugurate dall’amministrazione comunale. "Dispiace - osserva Streppa - perché significa non conoscere la storia culturale di Civitanova. Questa è una vecchia idea della biblioteca comunale Zavatti, fallita dopo poco tempo. Poteva funzionare meglio il Cultural Bus perché racchiude in sé l’offerta culturale con il controllo di chi ne fruisce fra i diversi quartieri, e basata sul recupero di vecchi mezzi dell’Atac". Per Streppa a Civitanova "manca un coinvolgimento delle scuole, silenti e lontane da molte iniziative istituzionali, tranne un paio. E allora perché non creare l’osservatorio dei conti pubblici con la collaborazione delle scuole superiori al fine di incentivare la consapevolezza di come e con quale alto livello di economicità e trasparenza nella legalità vengano spesi i soldi della comunità?".