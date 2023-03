"Serve modificare il progetto dell’ex Ceccotti"

di Francesco Rossetti

"Fare tutto il possibile per modificare il progetto dell’area ex Ceccotti" è la strategia annunciata dalle opposizioni unite in un fronte comune di contrasto "a tutte le criticità riscontrate" nel piano votato dalla maggioranza nell’ultima seduta del Consiglio comunale, quello relativo alla zona ad ovest della stazione ferroviaria. Nodi per i quali la minoranza chiama a raccolta cittadini e associazioni in modo da presentare le osservazioni nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione sull’albo pretorio. Al bar Romana, ieri, l’ex sindaco Tommaso Claudio Corvatta con il geometra Nicola Lelli (Futuro in Comune), Francesco Micucci (Pd), Silvia Squadroni, Lavinia Bianchi e Andrea Doria (SiAmo Civitanova) e l’ex onorevole Mirella Emiliozzi (M5s) a colloquio con Giuseppe Emiliozzi per Confartigianato, Debora Pennesi e Teresa Biancucci di ‘Centriamo’ ed altri negozianti. "Ci hanno messo cinque anni a scrivere sotto dettatura – le parole di Corvatta –. Siamo di fronte ad un piano che premia oltremodo la speculazione insediando nell’area tanto commerciale e residenziale". Riecco la questione del passaggio pedonale, con il coro unanime dei consiglieri di opposizione: "Non è possibile che sia il sottopasso ferroviario a collegare il centro con un nuovo quartiere che rischia diventare un vero e proprio tappo per la città". Secondo il dem Francesco Micucci, "gli spazi verdi realmente fruibili sono pochissimi e chi garantisce che le opere di urbanizzazione verranno realizzate?". "Il piano andava votato il 15 aprile dello scorso anno, poi tutto saltò – ha ricordato la Squadroni – quindi significa che è stato pensato almeno da due anni: in tutto questo tempo la maggioranza non si è mai degnata di discuterne con i civitanovesi". Questione politica per Lavinia Bianchi: "L’assessore Belletti in Consiglio ha parlato di data storica per la città: se è davvero così perché nessun consigliere di maggioranza ha fatto un intervento sul tema?". Nicola Lelli: "Per me le opere di urbanizzazione non si faranno. E che ne sarà della Fornace? Quanto ad alcuni aspetti tecnici, ricordo che il passaggio di via Galvani è una strozzatura mentre il terminal dei bus sarà solo per il trasporto locale e i pendolari diretti a Roma attenderanno ancora in quell’indignitosa fermata di via Carducci". Infine, Mirella Emiliozzi ravvisa una "totale assenza di idea della città perché – ha detto – non si può pensare a un nuovo rione scollegato dal mare".