"Serve rete di tutela nei locali notturni"

Protocollo #sicurezzavera per dare forma alla rete contro la violenza sulle donne, se ne è parlato a Civitanova. È il frutto di un protocollo nazionale ideato dal Gruppo Imprenditrici di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi, con il Ministero dell’Interno. L’accordo coinvolge pubblici esercizi, chalet e locali notturni e prevede iniziative sul territorio come quella tenuta nella sede Confcommercio Marche Centrali di Civitanova, davanti a imprenditori del settore, per conoscere progetto e obiettivi: la diffusione della cultura della legalità e contro la violenza di genere e come gestire situazioni di pericolo all’interno dei locali. Se ne è parlato davanti al questore di Macerata, Luigi Silipo, che ha fatto riferimento anche al progetto ‘Bevi Responsabilmente’ sempre di Fipe Confcommercio. La formazione degli operatori è stata invece curata dalla vice questore Patrizia Peroni, che si occupa della violenza di genere anche nelle scuole e impegnata da anni in campagne di sensibilizzazione. Intervenuta la funzionaria di Silb Confcommercio nazionale (imprese dell’intrattenimento da ballo e spettacolo) Benedetta Cristofori, il direttore generale di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco. "I luoghi dedicati all’intrattenimento – ha detto –, devono essere sicuri e la cultura del rispetto, e del rispetto delle donne, può crescere grazie a una rete di tutela diffusa quotidiana coprendo anche fasce notturne". Tra gli imprenditori del mondo dell’intrattenimento Aldo Ascani, che ha sottolineato "l’importanza di un’attenta sorveglianza e dell’interpretazione di segnali che possono prevenire episodi di violenza in genere e nei confronti delle donne". Anche il questore e il suo vice si sono concentrati sul concetto di prevenzione e sottolineato l’importante sinergia tra forze dell’ordine.