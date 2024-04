Serve un brand marchigiano dell’arte e della cultura

Rivalutare l’arte e la cultura per creare un brand tutto regionale e fare delle Marche un prodotto turistico a livello mondiale. Di questo e molto altro si è parlato in occasione del convegno, "Energia della cultura", che si è tenuto nei giorni scorsi, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, per il quale è stato realizzato un docufilm visibile su Youtube. "La nostra fondazione, La Città Ideale, gemellata con la fondazione Zetema di Matera, ha avviato un nuovo percorso socio-economico e culturale per il territorio in collaborazione con la Regione - ha spiegato il presidente della fondazione, Luciano Baiocco -. Il progetto è creare una cabina di regia regionale con una commissione di indirizzo che vede la partecipazione delle università, ordini professionali, associazioni di categoria e associazioni di volontariato delle Marche. Il progetto è il recupero dei centri storici, borghi medievali metterli in rete e creare un brand marchigiano che non c’è. Rivalutare palazzi storici, teatri, musei, monumenti, personaggi famosi, usi e costumi: andremo a mostrare un patrimonio culturale importante che messo insieme alla bellezza del nostro territorio e la qualità dell’eno-gastronomico per fare delle Marche un prodotto turistico mondiale. Per la parte politica ha relazionato Simone Livi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Interessante l’intervento dell’avvocato Raffaello De Ruggeri, ex sindaco di Matera 2019, colui che ha trasformato attraverso la cultura un territorio e una mentalità. Ha relazionato anche, su mio invito, il mental-coach Gabriele Bani".