"Serve un dietrofront. Così si fa regredire il nostro paese"

"Questo continuo perseverare da parte dell’amministrazione Gentili sulla mancata politica di sviluppo del paese non lo possiamo più accettare e chiediamo un dietrofront rispetto alla scelta fatta, perché questo significa solo far retrocedere il nostro paese anziché farlo progredire". Andrea Salvatori, capogruppo di Azione Comune, punta il dito sull’area scelta dall’amministrazione per realizzare la nuova elisuperficie e chiede un deciso cambio di visione. "L’ idea di voler realizzare un’elisuperficie è condivisibile e socialmente utile - precisa il consigliere - ma, quello che non possiamo accettare è che venga utilizzata un’area di 6.236 mq classificata C (residenziale di espansione) dove potrebbe sorgere la continuità di una straordinaria valorizzazione di un intero crinale che si affaccia sulla vallata del Chienti, a fronte di un utilizzo effettivo di soli 1894 mq per la sua realizzazione, senza tenere conto poi, dei 4342 mq di area verde di rispetto per la piattaforma completamente sprecati, perché non richiesta da nessuna linea guida per la costruzione dell’elisuperfice stessa. Questa scelta, sottoposta al consiglio comunale di lunedì per l’adozione della sua variante urbanistica, la troviamo inopportuna e poco lungimirante". Il consigliere critica anche il mancato coinvolgimento del vicino comune di Morrovalle.