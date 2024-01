"Serve un impianto idoneo per crescere. Fiducia su quanto detto dal sindaco"

"La Civitanovese non merita questo impianto degradato". Il presidente della società, Mauro Profili, interviene sulla questione Polisportivo. Bagni chimici, spogliatoi fatiscenti e tribune a pezzi sono solo alcune delle problematiche in cui ogni domenica i tifosi si imbattono. "Tutti sanno come è messo, lo stadio è in condizioni pessime", prosegue Profili. Il presidente torna su una diatriba che va avanti da diverso tempo in città, tornata al centro dell’attenzione e del dibattito cittadino dopo la discussione in Consiglio comunale, con la consigliera Lavinia Bianchi di SiAmo Civitanova che ha ritirato un emendamento dove chiedeva di spostare 880mila euro, impegnati su un campo da calcio in sintetico a Fontespina, sul Polisportivo per una sua riqualificazione. Fine del girone d’andata, primo posto in classifica in Eccellenza, sogno della serie D ed entusiasmo dei tifosi sono il giusto mix per una riflessione da parte dell’amministrazione. Almeno si spera. "Sarei la prima persona ad essere contenta se ci fosse un intervento. Per crescere la squadra serve anche stadio idoneo. Speriamo di essere fiduciosi in quello che il sindaco ha detto", prosegue Profili, in riferimento all’impegno preso da Ciarapica nel sistemare lo stadio con altri fondi. Anche perché in città la Lube ha un suo palazzetto dove vengono giocate sfide di Champions League di volley. Mentre lo stadio, in caso di promozione, non è detto che rimanga idoneo.

n. m.